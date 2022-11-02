Evdeki yangın 7 bin 500 tavuğu öldürdü

İHA'nın haberine göre, yangın, Göynük ilçesi Akçaalan köyünde meydana geldi. Veysel Arıkoğlu’na ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki tavuk kümesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere teslim olan ev ve kümesteki yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında ev ve kümes tamamen kullanılamaz hale gelirken, kümeste bulunan 7 bin 500 adet tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.