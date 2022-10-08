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  • Evdeki yangında öldüğü sanılmıştı. 17 yaşındaki Büşra'nın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Evdeki yangında öldüğü sanılmıştı. 17 yaşındaki Büşra'nın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde tek başınayken odasında çıkan yangında hayatını kaybettiği ileri sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın cinayet sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:22
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Evdeki yangında öldüğü sanılmıştı. 17 yaşındaki Büşra'nın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Evdeki yangında öldüğü sanılmıştı. 17 yaşındaki Büşra'nın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş’ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

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Mustafa Yaman
8.10.2022 23:38
Suçu sabitlik kazandığı an itibariyle bu mahluka en hafif ceza verilmelidir. Nedir o ceza ağırlaştırılmış müebbet... İdam buna ikramiye gelir....  
 
Me mo
8.10.2022 23:33
İdam cezasının bu ülkeye tekrar getirilmesi gerekiyor. Yok AB şartıymış. AB falan istemiyoruz. Başımıza bela oldular zaten kendilerine bile hayırları yok.  
 
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