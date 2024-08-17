Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu öğrenilen top mermisi bulundu.

Bursa'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir kişi babasını şikayet ederek evde top mermisi bulundurduğunu ihbar etti. İhbar üzerine eve gelen bomba imha ekipleri titiz bir çalışmayla mermiyi muhafaza altına aldı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu öğrenilen top mermisi ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

OĞLU BABASINI İHBAR ETTİ
İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde olan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ekipleri arayan çocuk, babasının evinde top mermisi olduğu söyledi.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı geldi. Yapılan çalışmalarda patlamamış olduğu öğrenilen top mermisi, ekipler tarafından kontrollü ve dikkatli bir biçimde olduğu yerden alındı.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tespit edilen 40 santimetre uzunluğunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanları ekiplerince muhafaza altına alındı.
A.E. ise ifadesi alınmak için polis merkezine sevk edildi.

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