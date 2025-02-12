Evden 75 bin liralık altın ve para çalmıştı! O kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 01 Şubat 2025 tarihinde Trabzon'da bir ikametten 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 15 bin TL çaldığı tespit edilen G.Y. (29) adlı kadın, Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

G.Y. adlı kadının ikametinde yapılan aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan G.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.