Evden altın çalan hırsızlar yakalandı

Samsun'da girdikleri evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı aparatla açıp giren hırsızların 700 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan takip ve çalışma sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda B.Y.(26) ve P.A.(36) adlı kadınlar ile S.Ö. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Polis, çalınan ve 150 bin lira değerinde olan 2 adet altın bileziği yapılan aramalarda ele geçirirken, hırsızların çaldıkları ziynet eşyaların bir kısmını ise Amasya'da kuyumcuya sattıkları tespit edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.