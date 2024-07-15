Evden ayrılmak isteyen kiracısına 3 gün işkence yaptı. Kadın kıyafeti giydirdiler domuz bağı ile bağladılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evden ayrılmak isteyen kiracısına 3 gün işkence yaptı. Kadın kıyafeti giydirdiler domuz bağı ile bağladılar

Bursa'da yaşayan Mehmet Ö., Ozan U.'nun evinin bir odasını kiraladı. 3 gün kalan Mehmet Ö., eve gelen misafirlerden rahatsız olunca ayrılmak istedi. Ozan U. konuşmak için çağırdığı Mehmet Ö.'ye kadın kıyafetleri giydirip, 3 gün işkence yaptı.

Mehmet Ö.'ye kadın kıyafetleri giydirip fotoğraflarını sosyal medyada yayınladılar. Olayla ilgili 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tek tutuklu sanık Ozan U., dördüncü duruşmada tahliye edildi. Mehmet Ö., mahkemede ağlayarak işkence gördüğünü anlattı.

Mehmet Ö., gündelik işlerde çalışıyordu ve Ozan U.'nun evinin bir odasını kiralamıştı. Üç gün sonra, evdeki misafirlerden rahatsız olup ayrılmak istedi. Ozan U., cep telefonunu vererek Mehmet Ö.'yü on gün sonra konuşmak için evine çağırdı. Ozan U. ve arkadaşları, Mehmet Ö.'yü demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ozan U.'nun babası da Mehmet Ö.'ye tokat attı. Ozan U.'nun eşi, Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Volkan K.'nin eşi, Mehmet Ö.'yü kurtarıp polise teslim etti. Beş şüpheliden üçü tutuklandı ve dava açıldı.

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“BENİ ÇOK FENA DÖVDÜLER”

İlk duruşmada, Volkan K. ile Semih S.'nin iliktahliye edildiği dava ile ilgili yargılamanın devam edildi. Mağdur olarak katıldığı duruşmada ifade veren Mehmet Ö., "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştığım sanık ile evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kullanmam koşuluyla anlaştık. Eve gelip, gidenin sayısı belli değildi. Rahatsız oldum. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim. O da nakit olmadığını belirtip, satmam için cep telefonu bana verdi. 10 gün sonra telefon açıp, "Helalleşmek için seninle konuşmak istiyorum" diyerek beni ikametine çağırdı. Ben de gittim. Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip, bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Beni çok fena dövdüler. Evi bildiğim için tuvaletimin geldiğini söyledim. İzin verdiler. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp, yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp, tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler" dedi.

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“CANIMI ÇOK YAKTILAR”

Mahkemede ifade verirken ağlayan Mehmet Ö., "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip, bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip, kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek, müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan Volkan K.'nın eşi eve gelip, beni ellerinden alıp, polise getirdi" diye konuştu. Tutuklu olarak hazır bulunduğu duruşmada savunmasını yapan Ozan U. ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirtip, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö. telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini dövdüm. Olay, bundan ibaret hakim bey" dedi.

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“O ORTAMDA KESİNLİKLE BULUNMAMIŞTIR”

Mine U.'nun "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada Semih S.'nin avukatı Canan Kongur, müvekkilinin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Avukat Kongur, "Müvekkilim olay günü ve olay anında müşteki darbedilirken, yine kadın iç çamaşırları giydirilirken ve resmedilirken o ortamda kesinlikle bulunmamıştır. Beraatini istiyorum" diye konuştu.

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Mahkemede, Mehmet Ö. işkence gördüğünü ve domuz bağı ile bağlandığını anlattı. Ozan U., Mehmet Ö.'nün telefonunu çaldığını ve kendisine küfrettiğini iddia etti.

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Mine U., olayla ilgisi olmadığını söyledi. Savcı, sanıklar hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, tek tutuklu sanık Ozan U.'nun tahliyesine karar verdi.

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