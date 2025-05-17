‘Evden çalışma’ sistemi bakanlığın gündeminde!

TBMM Dilekçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlardan yeni çalışma modellerinin Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları ile bakanlığın hazırlıklarini sürdürdüğü mevzuat çalışması hakkında bilgi alacak home office ve hibrit çalışma modelleri incelenecek.



Komisyon Başkanı Sunay Karamık, Çalışma Bakanlığı'nın yeni çalışma modellerine yönelik olarak kapsamlı bir çalışma yaptığını belirtirken, yerinde inceleme yapabileceklerini ya da bakanlık ve ilgili kurum yetkililerine komisyona davet edebileceklerini de ifade etti.

Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesine ilişkin serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerin artırılmasının da gündemde olduğu kaydedildi.

Farklı avantajlar getiren uzaktan çalışma ve hibrit modellerini pandemi döneminde zorunlu olarak benimseyen şirketlerden bazıları halen bu uygulamaları sürdürüyor. Yol masrafı ve trafik stresi gibi dezavantajları da ortadan kaldıran bu model iş dünyasında farklı sektörlerde pozitif karşılanıyor.