Evden gelen koku ortaya çıkardı: 15 gündür kayıp adam ölü bulundu!

Merkez Cemil Mahallesi Balaban Sokak’ta, 63 yaşındaki Yüksel Ayten’den 15 gündür haber alınamıyordu. Komşuların evden gelen kötü koku üzerine 112’yi aramasıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren polis, Ayten’i yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Ayten’in yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcılık işlemlerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Komşusu Gökhan İnce, “Evden koku geldiğini ve sinekler olduğunu fark edince 112’yi aradım. Polis yedek anahtarla eve girdi ve Ayten’i ölü buldu. En son iki hafta önce bakkalın önünde görüşmüştük. Yalnız yaşıyordu.” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.