Evden kaçan aslan dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evden kaçan aslan dehşet saçtı

Lahore'da bir evden kaçan aslanın bir kadın ve iki çocuğu yaralamasıyla sonuçlanan şok edici olay, evcil hayvan olarak vahşi hayvan beslemenin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, aslanın sahiplerini tutuklarken, olayın yasa dışı hayvan besiciliği sorununa dikkat çekti.

Pakistan'ın Lahore kentinde yaşanan korkunç bir olay, şehir sakinlerini dehşete düşürdü. Bir evin bahçesinden kaçan evcil aslan, çevrede bulunan bir kadın ve yaşları 5 ile 7 olan iki çocuğa saldırdı. Perşembe günü Johan kasabasında meydana gelen bu olayda, aslanın bir duvardan atlayarak sokağa çıktığı ve kurbanlarına aniden saldırdığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir adamın elinde bir cisimle aslanın peşinden koşarak kadını kurtarmaya çalıştığı, ancak vahşi kedinin daha sonra çocuklara yöneldiği görüldü. Associated Press haber ajansına göre, yüzlerinden ve kollarından yaralanan kurbanların sağlık durumları stabil.

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YAKALANDILAR VE TUTUKLANDILAR

Lahore polisi, aslanın çiftlik evindeki açık bir kafesten kaçtığını ve sahipleri tarafından yakalandıktan sonra bir araca bindirilerek başka bir bölgeye götürüldüğünü açıkladı. Lahore Polis Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Faysal Kamran, Cuma sabahı üç kişinin tutuklandığını ve aslanın da yaban hayatı yetkililerine teslim edildiğini bildirdi. Polis, tutuklanan üç erkeğin fotoğrafını ve kafesteki aslanın videosunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

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YASA DIŞI BESİCİLİK VE HUKUKİ SÜREÇ

Yerel basında çıkan haberlere göre, aslanın sahibinin hayvanı beslemek için lisansı bulunmuyordu ve Yaban Hayatı Yasası kapsamında yargılanacak. Bu suçlamayla karşı karşıya kalan kişilerin, yedi yıla kadar hapis cezası veya 17.500 dolara eşdeğer para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Pencap Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı baş korucusu Syed Kamran Bukhari, departmanının üçlü için "en ağır cezayı" talep ettiğini ifade etti. Bukhari, "Bu tamamen yasa dışı bir esaretti" dedi.

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KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI

Pakistan'da vahşi kedileri evcil hayvan olarak beslemek, bir statü sembolü olarak görülüyor ve yaygın bir uygulama olmasına rağmen, lisans gerektiriyor ve büyük kedilerin şehir sınırları dışında tutulması zorunlu. Polis genel müdür yardımcısı Kamran, "Bu talihsiz olay, vahşi hayvanların sıklıkla lisanssız veya izinsiz olarak bu tür yerlerde nasıl tutulduğunu, yasal prosedürlere uyulmadığını ve birçok insanın hayatını nasıl tehlikeye attığını vurguluyor" dedi. Pencap hükümeti, Pazar günü lisanssız aslan besleyenlere yönelik il genelinde bir operasyon başlattığını duyurdu. Şu ana kadar 18 aslanın yakalandığı ve yaban hayatı düzenlemelerini ihlal etmekle bağlantılı beş kişinin tutuklandığı bildirildi.

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