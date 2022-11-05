Büyükçekmece'de çaki heyecanı.Evden kaçtı ortalığı birbirine kattı.

Büyükçekmece'de yaşadığı evden kaçan Çaki adlı maymunu sokaklarda görenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir çok mahallede görülen maymun çevre sakinlerini peşine taktı.

Maymun belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldüğü ancak, veteriner hekimi ısırarak yeniden kaçtığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de gündem olan maymunun, sokaklarda dolaşırken yabancı uyruklu bir çocuğu da ısırdığı belirlendi. Çaki'nin sahiplerini tanıdığını söyleyen Ali Kemal Akçam, "Evlatları kadar sevdikleri bir hayvan, belgeleri de vardı" dedi.

Maymunu evinde besleyenin ise İranlı bir iş adamı olduğu belirtilirken gazetecilere konuşmak istemedi.