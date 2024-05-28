Eve geldi sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken buldu. Aldatılan adam bakın ne yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eve geldi sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken buldu. Aldatılan adam bakın ne yaptı

ABD’de 23 yaşındaki adam eve geldiğini sevgilisini başka bir adamla yataklarında uyurken bulunca verdiği tepki gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas bölgesinde ilginç bir olay yaşandı.

23 yaşındaki Killeen isimli bir adam sevgilisine sürpriz yapmak için habersiz bir şekilde eve gitti.

Şansız adam hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Adam, sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken gördü. Büyük şok yaşayan adamın verdiği tepki sosyal medyayı salladı.

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Adam, sevgilisi ve sevgilisi ile yatan adamı uyandırmadan selfie çekti. Ayrıca aldatılan adam fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğrafa ise "Eve geldiğinde sevgilinin yatağında başka bir adamla karşı karşıya kaldığında" notunu düştü.

Aldatılan adamın tepkisizliğine ise büyük beğeni ve yorum yağdı.

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