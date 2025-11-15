Olay, 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda meydana geldi. R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayar’ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.’yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.N.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.