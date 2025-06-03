Eve giderken fenalaştı aracının önünde hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Eve giderken fenalaştı aracının önünde hayatını kaybetti

Antalya’da eve giderken fenalaşan Şükrü Çetin aracından inerek ön tekerin yanına uzandı. 46 yaşındaki vatandaş uzandığı yerde hayatını kaybetti.

Balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin, 07 GMY 25 plakalı kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi. Sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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