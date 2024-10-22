Eve giremeden 3 kurşunla öldürüldü

Kaynak: İHA
Eve giremeden 3 kurşunla öldürüldü

Adana’da teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karın, sırt ve baldır bölgesinden isabet aldığı açıklandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde oturan teyzesini 19 yaşındaki Samet Aslan ziyarete geldi. Bu sırada evin aşağısında bulunan Aslan, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Tabanca ile vurulan Aslan, karın, sırt ve baldır bölgesinden isabet aldı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Aslan’ın akrabası olan Mahmut Yüksel, “Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına düşmüş. En son yeğenimiz vefat etti. Silahla vuruluyor yeğenim, teyzenin evinin önünde vurulmuş. Kimin vurduğu da belli değil” dedi.

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