Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

Adıyaman'da bir ikamete giren kadın şahıslar, çaldıkları altınlarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kadın şahıs, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19116 sokak içerisinde ikamet eden Ekrem Yanık'a ait eve girdi.

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İkamete giren 3 kadın şahıs evde bulunan 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayının yaşandığını bir süre sonra fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

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