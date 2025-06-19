Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA
Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Payas ilçesinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1 buçuk metrelik kara yılanını yakaladı. Yılanı doğaya bırakacağı esnada Başer, yılanın saldırısına uğradı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı.

20250619aw479211-0.jpg

Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi.

Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

20250619aw479211-4.jpg

Son Haberler
İsrail yasakladı, karar yüksek mahkemeye taşınıyor!
İsrail yasakladı, karar yüksek mahkemeye taşınıyor!
İki ünlü yıldız İstanbul tanıtımı için çekilen mini dizinin başrolünde
İki ünlü yıldız İstanbul tanıtımı için çekilen mini dizinin başrolünde
Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi
Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi
Türkiye'nin dev bankasından yeni sistem! Kart veya telefon kullanmadan ödeme
Türkiye'nin dev bankasından yeni sistem! Kart veya telefon kullanmadan ödeme
Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı