Eve girip 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü, küçük kardeşini yaraladı

Bağcılar'da yabancı uyruklu bir ailenin iki küçük çocuğu taşlı saldırıya uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğu M. S. yaşamını yitirirken 5 yaşındaki kardeşi A. S. ağır yaralandı.

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta gerçekleşti. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bilinmeyen bir sebeple Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla vurarak saldırdı.

MAHALLELİ FARK ETTİ

Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Abla M.S.'nin ise hayatını kaybettiğini tespit edildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra eve gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.

M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.