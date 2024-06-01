Eve köpek getirdi diye oğlunu öldürdü

Kaynak: DHA
Eve köpek getirdi diye oğlunu öldürdü

İzmir'de bir baba, eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132. Sokak'ta, M.D. isimli şahıs, eve köpek getiren oğlu Ahmet D. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D., ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet D. kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi.

Polis, bir süre sonra tuvaletin kapısını kırarak cinayet şüphelisi M.D.'yi gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Eski belediye başkanı kaçarken yakalandı! Tanınmamak için başörtü taktı Gündem
Eski belediye başkanı kaçarken yakalandı! Tanınmamak için başörtü taktı
İtalya ekonomisin büyüme oranı açıklandı Ekonomi
İtalya ekonomisin büyüme oranı açıklandı
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransa'dan takım satın alıyor Spor
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransa'dan takım satın alıyor
58 bin seçmen yarın sandığa gidecek. YSK yerel seçimleri yenileme kararı almıştı Gündem
58 bin seçmen yarın sandığa gidecek. YSK yerel seçimleri yenileme kararı almıştı
Fatih Tekke Trabzonspor dedi Spor
Fatih Tekke Trabzonspor dedi
Erken doğum riskini azaltan gıdalar ortaya çıktı Sağlık
Erken doğum riskini azaltan gıdalar ortaya çıktı
Kümesin önünde gördü tüfekle kendini vurdu Gündem
Kümesin önünde gördü tüfekle kendini vurdu