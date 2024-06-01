Eve köpek getirdi diye oğlunu öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132. Sokak'ta, M.D. isimli şahıs, eve köpek getiren oğlu Ahmet D. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D., ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet D. kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi.

Polis, bir süre sonra tuvaletin kapısını kırarak cinayet şüphelisi M.D.'yi gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.