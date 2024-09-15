Eve kurduğu 8 kamerayla polis kontrolü yapmış

Adana'da geçtiğimiz yıl silahla öldürülen Erkan Efe Dağoğlu'nun cinayetinde "azmettiren" olarak suçlanan Can Sayğılı, polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Can Sayğılı, olası bir polis baskınına karşı önlem olarak 8 güvenlik kamerası sistemi kurduğu tespit edilen bir evde, yatak odasındaki gardıropta saklanırken bulundu.

Olay, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Ekim 2023'teki Erkan Efe Dağoğlu cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Husumetli olduğu Dağoğlu'nun öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen Can Sayğılı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sayğılı'nın Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 1'i otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 16,10 gram kokain ve 328 mermi ele geçirildi. Gardıropta saklanan Can Sayğılı, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı. Aynı evde başka suçlardan aranan Gökhan D. de gözaltına alındı. Evdeki güvenlik kamerası sistemiyle olası baskınları kontrol altında tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sayğılı, "Çocuğu veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan saikiyle tasarlayarak öldürme" ve "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından aranıyordu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Sayğılı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gökhan D. serbest bırakıldı.