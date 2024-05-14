Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken tüyo! Evde asla yuva yapamayacaklar
Eve örümcek sokmamak için bilmeniz gereken 5 tüyo!

Bu tüyoları uygulayarak evinizde örümcek istenmeyen bir misafir haline gelmesini engelleyebilirsiniz.

Evinizde örümcek istenmeyen bir konuk mu haline geldi? Endişelenmeyin, bu yazıda size evde örümcekleri uzak tutmanın 5 etkili yolunu anlatacağız. Örümcekler genellikle nemli ve karanlık ortamları tercih ettiğinden, diken.com.tr tarafından paylaşılan bu ipuçları sayesinde evinizde onların asla yuva yapmasına izin vermeyeceksiniz.

1. Dış ışıklar

Işığa yönelen canlılardan biri de örümcekler. Dış ışıklarınızı açık bırakmak örümceklere davetiye çıkarır.

Sensör veya zamanlayıcıyla çalışan ışıklar kullanmayı düşünün.

2. Banyoda buhar

Siz sıcak bir duş alırken buhar aslında örümceklere davetiye gönderir. Örümcekler susuzluk gidermek için mutlaka su aramaz ama nemli ve rutubetli alanlardan hoşlanır.

Banyonuzu iyi havalandırın. Pencereyi açın veya fanı çalıştırın. Hiçbiri mümkün değilse en azından kapıyı açık tutun.

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3. Bitki ve çiçekler

Çok sayıda ev bitkisine sahip olmak güzel olsa da ev bitkileri örümcekler için ideal bir ortam sağlayabilir. Örümceklerin bir evin içinde, normalde kendilerini dış ortamlarda tehdit eden yırtıcı hayvanlarla karşılaşma olasılıkları daha düşüktür, bu da iç mekanları (ve iç mekan bitkilerini) uzun vadeli çekici bir yaşam alanı haline getirir.

4. Dip köşe

Ev ve bahçede temizlik ve denetim şart! Yoksa saçak altı, sütun çevresi, köşe, mangal ızgarası gibi nokta ve eşyalarda, örümceklerin besin kaynağı, barınak ve üreme alanı bulması işten bile değil.

5. Nemli ortam

Durgun su ve nem sinek, sivrisinek, karınca ve diğer bazı küçük zararlılar için başlıca çekici unsurlar. Peki bunları kim avlayıp yiyecek? Tabii ki örümcekler. Evinize diğer böcekleri çeken koşulları ortadan kaldırmak örümcekleri de uzak tutacaktır.

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