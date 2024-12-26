Eve yıldırım düştü camlar patladı. Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde sabaha karşı bir evin çatısına yıldırım düştü. Evin ahşap tavanı parçalanırken, evin camları bomba gibi patladı. Evin içi adeta savaş alanına dönerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Korkunç olay, sabah saat 06.00 sıralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy’de meydana geldi. Ahmet Kurul’a ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Ahşap tavan parçalanırken, evin camları da büyük bir gürültüyle patladı.

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Evin içerisi adeta savaş alanına döndü. Olayda mucize eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Olayın ardından çekilen görüntülerde balkon ve koridordaki hasar gözler önüne serildi. Evin camlarının da tuzla buz olması yıldırımın etkisini ortaya koydu.

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