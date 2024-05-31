Everest yayınları, Azra Kohen ile yollarını ayırdı

Kohen'in bir takipçisine yönelik sarf ettiği, "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Everest Yayınları, tepkilerin ardından Instagram hesabındaki yorumları kapatıp, Filistin halkına yönelik uygulanan "soykırımı" lanetlediklerini belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yazarlarının bu konuda ortak bir görüşte olduğu ve herhangi bir meşrulaştırma veya övgü olmadığı belirtildi.

Firma, Azra Kohen'in yollarını ayırdığını açıklarken, sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma çabalarına karşı hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

Diğer taraftan, Kohen'in kitaplarının satıldığı birçok alışveriş sitesi de tepkiler sonrası kitaplarını kaldırdı.

Yazar ve psikoterapist Gökhan Ergür, Kohen'in tutumunu eleştirerek, gerçek bir uzmanın bu şekilde düşünmeyeceğini ifade etti. Ayrıca yazar Yavuz Yiğit, Kohen'in tavırlarını sembolik bir örnek olarak değerlendirerek, içinde bulunduğumuz durumu yansıttığını belirtti.