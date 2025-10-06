Everest'te kar fırtınası! Yaklaşık bin kişi mahsur kaldı



Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişinin yaklaşık yarısına ulaşıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişinin yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang adlı kasabaya getirildiği bildirildi. Ayrıca 200’den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI



Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.