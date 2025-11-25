Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Old Trafford'da oynanan mücadelede 13. dakikada Gueye kırmızı kartla oyundan atıldı ve Everton sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen Kiernan Dewsbury-Hall'un 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Everton devreye önde girdi.

Manchester United 10 kişi rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artırsa da aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

David Moyes yönetimindeki Everton 2013'ten sonra ilk kez Manchester United'ı deplasmanda mağluğ etti.

Bu sonuçla Manchester United 18 puanda kalırken Everton da aynı puana yükseldi.