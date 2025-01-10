Everton, David Moyes'la görüşmelere başladı

David Moyes, Everton’a dönüş için görüşmelere başladı. Eski teknik direktör Sean Dyche’in görevden alınmasının ardından, kulüp, 2002 ile 2013 yılları arasında Everton’ı yöneten Moyes ile anlaşma arayışında. Henüz bir anlaşma sağlanmış değil ancak Moyes, kulüp yönetimi tarafından favori olarak görülüyor. Cuma günü görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Dyche, Premier Lig'de Everton'ı 16. sırada bırakarak kovuldu. Bu sezon ligde sadece 19 maçta 3 galibiyet alabilen kulüp, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Everton, bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle yönetim değişikliğine gitmiş durumda.

Everton'da Dyche dönemi sona erdi

MOYES’İN DÖNÜŞÜ: ESKİ KULÜP, YENİ KOŞULLAR

Moyes, Everton’a dönüşünün eski günlerine benzemeyeceğini kabul ediyor. 2002 ile 2013 yılları arasında Everton’ı başarıyla yöneten Moyes, kulübü Premier Lig’de zor durumdan çıkarıp Avrupa’ya taşımıştı. Ancak kulübün tarihindeki değişimler, Moyes’in karşılaştığı zorlukları artıracak gibi görünüyor. Kulüp, geçtiğimiz yıllarda istikrarsızlıkla mücadele etti ve sekiz teknik direktör değişikliği yaşandı. Yeni Amerikan sahipleri, daha önce de teknik direktörleri hızla kovmuştu.

Moyes, Everton'da güçlü bir yönetimle çalışma deneyimine sahipti, fakat şimdi kulübün yapısının değiştiği bir ortamda mücadele edecek. Şimdi karşısında, futbol direktörü Kevin Thelwell gibi bir yapıyı bulacak. Everton’daki bu değişimler, Moyes’in yönetim şekli ve kulübün geleceği için belirleyici olacak.

DYCHE’İN KOVULMASINDAN SONRA OYUNCULARIN TEPKİSİ

Everton’ın son maçında, Sean Dyche’in görevden alınmasının ardından oyuncuların tepkisi karmaşıktı. Maç öncesi, Dyche’in kovulacağını oyunculara bildirildi. Michael Keane, “Herkes profesyonelce hazırlığını yaptı. Bizim işimiz sahada oynamak, ne olursa olsun” dedi. Ancak Keane, takımın kolektif olarak yeterince iyi oynamadığını ve bu durumun Dyche’in kovulmasına yol açtığını belirtti.

TARAFTAR GÖRÜŞLERİ

Everton taraftarları arasında Moyes’in dönüşüne karışık tepkiler var. Mike Richards, "Moyes, güvenli bir eldir ve kulübe istikrar getirebilir," dedi. Richards’a göre, şu anda genç bir teknik direktörün gelmesi zamanı değil, bu nedenle Moyes’in dönüşü mantıklı bir adım. Ancak bazı taraftarlar, Moyes'in Everton’dan ayrılışındaki bazı olumsuz anıları hala unutamıyor.

EVERTON’UN GELECEĞİNDE MOYES’İN ROLÜ

Moyes’in Everton’a dönüşü, kulübün geleceğini büyük ölçüde şekillendirecek. Zorlu bir mücadeleye hazırlıklı olan deneyimli teknik direktör, kulübü yeniden yükseltme görevini üstlenecek. Yeni yönetim ve mevcut futbol yapısıyla birlikte, Moyes’in Everton’da nasıl bir dönem geçireceği merak ediliyor.