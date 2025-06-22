Everton Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

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Everton Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

Premier Lig ekiplerinden Everton, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred için transfer hamlesi yaptı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. David Moyes'un teknik direktörlüğünü yaptığı Everton, Fred'in menajeriyle ilk teması kurdu.

Premier Lig ekibinin Brezilyalı yıldız için yüksek bir bonservis ödemek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Fred için 15 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği ifade edildi.

Manchester United'den 2023 yılında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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