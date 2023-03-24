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Everton bağımsız komisyona sevk edildi

İngiltere Premier Lig yönetimi, Everton Kulübü'nü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:04
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Everton finansal kurallara uymadı

Everton bağımsız komisyona sevk edildi
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Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları"na uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

İhlalin, kulübün geçen sezonki mali tablosu nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Burnley ve Leeds United, geçen sezon düşme hattındaki rakipleri Everton'ın son üç yılda 371,8 milyon sterlin zarar açıkladıktan sonra finansal kuralları çiğneyip çiğnemediğinin araştırılmasını talep etmişti. Premier Lig kuralları gereği, kulüplerin üç yılda en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Kuralları ihlal eden kulüpler, para veya puan silme cezasına çarptırılabiliyor.

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