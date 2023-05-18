Everton satılıyor

Premier Lig'de bu sezon istenileni veremeyen ve küme düşmeme mücadelesi veren Everton yönetiminden flaş bir karar alındı.

600 MİLYON STERLİN TALEP EDİLİYOR

Daily Mail'in haberine göre; kulübün mevcut sahibi Farhat Moshiri’nin bu kötü gidişattan dolayı takımı satacağını öne sürüldü. Kulübün hisselerinin yüzde 94’üne sahip olan Moshiri’nin taraftarın kendisine olan yoğun tepkisinden dolayı satış işleminin hızla bitirilmesi planlanıyor.

EVERTON ATEŞLE OYNUYOR

Bu sezon ligde kötü performans gösteren Everton oynadığı 36 maçta sadece 32 puan toplayabildi ve küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.