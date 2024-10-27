Everton, yenilmezlik serisini son dakikada kurtardı

Everton, Fulham ile oynadığı Premier League maçında son dakikada Beto’nun attığı golle 1-1 berabere kaldı. Maç boyunca tutuk bir görüntü sergileyen Everton, karşılaşmanın sonlarına doğru Beto’nun kurtarıcı performansıyla önemli bir puan elde etti. Bu sonuç, Everton’ın ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkarmış oldu.

Beto, BBC ile yaptığı röportajda, “Bu benim için çok şey ifade ediyor. Birkaç haftadır oynamıyordum, bu yüzden çalışmam gerekti ve herkesin dediği gibi, sıkı çalışma karşılığını verir,” ifadelerini kullandı. “Sıkı çalışmamın meyvelerini topladım. Eğer bir fırsatım olursa tabii ki gol atmak istiyorum, ama atamazsam yine de çalışmaya devam edeceğim—bu benim mentalitem.”

Maçın ilk golü, Alex Iwobi’nin 60. dakikada attığı golle geldi. Emile Smith Rowe'un harika bir koşusuyla açılan pozisyonda, Iwobi eski takımına karşı etkileyici bir vuruş yaptı. Ancak Fulham, öne geçtikten sonra skoru koruyamadı.

Fulham, maçın başında üstün bir oyun sergileyerek fırsatlar yakaladı. Adama Traore’nin vuruşunu Jordan Pickford kurtarırken, Smith Rowe da yakın mesafeden topu auta gönderdi. Everton, maç boyunca etkisiz görünse de, Idrissa Gueye’nin çaprazdan çektiği şutun direkten dönmesiyle önemli bir fırsat yakaladı.

Everton’ın teknik direktörü Sean Dyche, “Son 10 dakikada bir gol geleceğini hissediyordum. Bugün iyi bir takım olan Fulham’a karşı mücadele ettik ve sonunda pozitif bir puan aldık,” dedi.

Beto, 81. dakikada Calvert-Lewin’in yerine oyuna girdi ve maçın bitimine kısa bir süre kala Young’ın pasını iyi değerlendirdi. Bu gol, Beto’nun bu sezonki ilk lig golü oldu. Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Beto, “Bu gol, takımdaki herkes için çok önemliydi. Pes etmeyeceğimizi gösterdik,” şeklinde konuştu.

Fulham, bu sonuçla birlikte, son iki maçını kaybettikten sonra bir puanla evine döndü. Teknik direktör Marco Silva, “Sonuç adaletsiz, çünkü daha fazla gol atmamız gerekiyordu,” ifadelerini kullandı.

Everton, bu maçla birlikte ligdeki durumunu 15. sıraya yükseltti. Önümüzdeki hafta Southampton ile oynayacak olan Everton, bu formunu sürdürmek istiyor.