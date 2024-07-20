Everton'a Nijeryalı forvet

29 yaşındaki forvet, kariyerinin son altı yılını İspanya'da Sevilla ile geçirdi. Liga F'de 169 maçta 30 gol attı. Payne ayrıca, şu ana kadar A takımı kariyerinde Hollanda kulübü Ajax'ı temsil etti.

Payne, uluslararası alanda Nijerya formasıyla 21 kez forma giydi. Geçtiğimiz yaz Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda cesurca mücadele eden Nijerya takımının bir üyesiydi.

Everton'a transferini tamamladıktan sonra mikrofonlara konuşan Payne "Everton oyuncusu olmaktan çok heyecanlıyım. İngiltere'de ve WSL gibi güçlü bir ligde oynamak benim hayalimdi. Futbolda bu kadar köklü bir geçmişe sahip Everton gibi bir kulüpte oynama fırsatına sahip olduğum için heyecanlıyım. Artık kendimi zorlayacak yeni bir meydan okuma aramanın doğru zamanıydı.Farklı ve yeni olacak, kararımdan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Payne, Everton'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.