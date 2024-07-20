Everton'a Nijeryalı forvet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Everton'a Nijeryalı forvet

Everton, İspanyol ekibi Sevilla'dan Nijeryalı forvet Toni Payne'i transfer ettiğini duyurdu.

29 yaşındaki forvet, kariyerinin son altı yılını İspanya'da Sevilla ile geçirdi. Liga F'de 169 maçta 30 gol attı. Payne ayrıca, şu ana kadar A takımı kariyerinde Hollanda kulübü Ajax'ı temsil etti.

Payne, uluslararası alanda Nijerya formasıyla 21 kez forma giydi. Geçtiğimiz yaz Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda cesurca mücadele eden Nijerya takımının bir üyesiydi.

Everton'a transferini tamamladıktan sonra mikrofonlara konuşan Payne "Everton oyuncusu olmaktan çok heyecanlıyım. İngiltere'de ve WSL gibi güçlü bir ligde oynamak benim hayalimdi. Futbolda bu kadar köklü bir geçmişe sahip Everton gibi bir kulüpte oynama fırsatına sahip olduğum için heyecanlıyım. Artık kendimi zorlayacak yeni bir meydan okuma aramanın doğru zamanıydı.Farklı ve yeni olacak, kararımdan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Payne, Everton'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.

20240719-150438-1024x823.jpg

toni-payne-signs-for-everton-women-photo-credit-everton-women-x-page.jpeg

20240719-135551.webp

payne.jpg

Son Haberler
Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu Yaşam
Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu
Bir gün arayla iki yangın. 6 ev küle döndü Gündem
Bir gün arayla iki yangın. 6 ev küle döndü
Elektrik trafosu alev alev yandı Gündem
Elektrik trafosu alev alev yandı
Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü Dünya
Zelenskiy Biden ile telefonda görüştü
Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti. Saniye saniye detaylarını anlattı Dünya
Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti. Saniye saniye detaylarını anlattı
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı Gündem
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı
Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı Gündem
Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı