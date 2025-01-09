Everton'da Dyche dönemi sona erdi

Everton, teknik direktör Sean Dyche’ın görevine son verdiğini resmen duyurdu. 53 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının ayrılığı, kulübün FA Cup üçüncü turunda Peterborough United’ı ağırlayacağı maçtan sadece saatler önce gerçekleşti. İki yıldan kısa sürede alınan bu karar, hem takımın performansını hem de taraftarın memnuniyetsizliğini yansıtıyor.

Dyche'ın görevden alınmasıyla birlikte, takımın başında geçici olarak altyapı hocası Leighton Baines ve kaptan Seamus Coleman yer alacak. Kulüpte teknik kadrodan Ian Woan, Steve Stone, Mark Howard ve Billy Mercer da Dyche ile birlikte yollarını ayırdı.

ZAYIF PERFORMANS VE DÜŞÜŞ

Everton, Premier Lig'de 16. sırada bulunuyor ve küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor. Bournemouth’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet, Dyche dönemindeki başarısızlıkların son örneği oldu. Vitality Stadyumu’ndaki bu maçta, Everton tek bir isabetli şut bile atamadı. Bu sezon ligde oynadığı 19 maçtan yalnızca 3 galibiyet çıkaran takım, taraftarın sabrını tüketti. Kulüp yönetimi sosyal medya hesabı üzerinden ayrılış hakkında açıklamada bulundu.

Club statement. — Everton (@Everton) January 9, 2025

TARAFTARIN UMUTLARI

Everton yönetimi, alınan bu kararın ardından takımın geleceğine dair umut verici bir dönüşüm planlıyor. Ancak kısa vadede FA Cup karşılaşmasında geçici teknik ekibin göstereceği performans, taraftarın dikkatle takip edeceği bir diğer konu.

Kulübün önümüzdeki günlerde yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlaması bekleniyor. Bu kritik dönemde alınacak kararlar, Everton’ın sezon sonundaki kaderini belirleyecek gibi görünüyor.