Everton’da ikinci David Moyes dönemi başladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, İskoç Teknik Direktör David Moyes’in göreve getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Premier Lig’in en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden birini tekrar kulübün başında görmekten mutluluk duydukları ifade edildi.

Daha önce de 2002-2013 yılları arasında Everton’ı çalıştıran İskoç teknik adam, mavi-beyazlıların başında 518 maçta görev yaparken 1.54 puan ortalama yakalamıştı.

61 yaşındaki teknik adam, 2013-2014 yılında Manchester United ile İngiltere Süper Kupası’nı, 2022-2023 sezonunda ise West Ham United ile UEFA Konferans Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.