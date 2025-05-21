Everton'dan sert açıklama: Futbolcunun eşine sahip çıktılar

İngiliz kulübü Everton, oyuncusu Dominic Calvert-Lewin’in eşi Sandra Calvert-Lewin’e yönelik sosyal medyada yapılan tehditkâr, ırkçı ve cinsiyetçi saldırıları şiddetle kınadı. 28 yaşındaki forvetin Southampton’a karşı oynadığı ve 2-0 kazanılan maç, Goodison Park’taki son karşılaşmasıydı. Bu maçın ardından Sandra Calvert-Lewin, Instagram hesabından “Goodison’da 30 gol. En iyiler arasında ilk 3... Gurur duyuyoruz” mesajını paylaşmıştı.

KULÜP VE POLİS ORTAK HAREKET EDİYOR

Bazı taraftarlar bu paylaşımı eleştirirken, bazı sosyal medya kullanıcılarıysa hakaret ve tehdit boyutuna ulaştı. Everton Kulübü, yapılan açıklamada, “Bu karanlık ve korkutucu davranışlar yalnızca derin şekilde incitici ve suç teşkil edici değil, aynı zamanda Everton’un ve büyük taraftar çoğunluğunun değerlerini yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. Kulüp, Merseyside Polisi ve Premier League ile birlikte saldırganların tespit edilmesi ve cezalandırılması için iş birliği yaptıklarını belirtti.

MERSEYSİDE POLİSİ İNCELEMEYE BAŞLADI

Merseyside Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dominic Calvert-Lewin’in eşine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı ve tehdit içerikli yorumların farkındayız. Bu tür mesajlar tamamen iğrençtir. Soruşturmamız devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Polis, internet üzerinden işlenen suçların da tıpkı fiziksel suçlar gibi ciddiye alındığını vurguladı.

Everton Kulübü, Calvert-Lewin ve ailesine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.