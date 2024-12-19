Everton’ın yeni sahibi belli oldu. Anlaşmanın maliyeti ortaya çıktı

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Everton’ın yeni sahibi belli oldu. Anlaşmanın maliyeti ortaya çıktı

Premier Lig ekiplerinden Everton’da bir süredir beklenen anlaşma gerçekleşti. Kulübü, Roma’nın da sahibi olan Friedkin Group satın aldı. Öte yandan anlaşmanın maliyeti ortaya çıktı.

Everton'da uzun süredir devam eden devir işlemleri tamamlandı ve kulübün yeni sahibi belli oldu. The Friedkin Group bünyesinde yer alan Roundhouse Capital, Merseyside ekibinin yeni sahibi oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Marc Watts'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.

Everton'ın yüzde 94'lük hissesine sahip olan Farhad Moshiri, eylül ayında Friedkin Group'un satın alma teklifini kabul etmişti.

ANLAŞMANIN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan haberlerde kulübün devir işlemlerinin 400 milyon sterlini aştığı belirtildi. Eylül ayında yapılan anlaşmanın ardından devrin tamamlanabilmesi için Premier Lig'in onayı bekleniyordu.

Forbes, Teksas merkezli Friedkin Group'un sahibi Dan Friedkin'in serveti 6.16 milyar sterlin olarak açıklamıştı. Everton, ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz sezon puan silme cezası almıştı.

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