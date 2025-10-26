Kimi CHP’lileri anlamak istiyorum, anlayamıyorum.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nu…

Gürsel Tekin’i …

Berhan Şimşek’i…

Oysa her üçü de CHP’nin önemli isimleriydi.

*

Sayın Kılıçdaroğlu’na çok güvenmiş…

Onun duruşunu…

Adalet yürüyüşünü, her zaman takdir etmiş…

Hatta kendisinden sonra Genel Başkan seçilen Özgür Özel için:

“Kılıçdaroğlu’ndan sonra CHP’nin ağırlığını kaldıramaz gibi geliyor bana” demiştim ya, her iki lider de beni yanılttı.

*

Özgür Özel beni niye yanılttı?

Genel Başkan seçilene kadar, kendisinde var olan mücadeleci yönünün, bu kadar cevval olduğunu sanırım görememişim.

Ne var ki; Genel Başkan olmasıyla, partisine yapılan baskılar karşısında tıpkı, dün kurtuluş ve kuruluş için nasıl direnildiyse, Sayın Özel ve arkadaşları da sanırım herkesi şaşırtan bir performansla, ülkedeki demokratları da yanına almayı başararak, bugün iktidarın CHP üzerindeki kurgularına…

Yargıyla üzerine gidilmesine…

Kullanabileceği CHP’lileri -şu veya bu şekilde- kullanmasına direnirken, başta İmamoğlu olmak üzere, İstanbul ve Anadolu’daki birçok İl ve ilçe belediye başkanlarının tutuklu yargılamalarına rağmen o, CHP’nin lideri sıfatıyla, önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum ataması ihtimaline karşı, çok ciddi direnç göstermiş ve başarmıştır.

Sonrasında da Saraçhane’den başlamak üzere, her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde…

Cumartesi günleri Türkiye’min değişik illerinde eylem mitingleri düzenleyerek, inanılmaz bir performansla mücadele örneği göstermiş, 62. eylem mitingini de geride bırakarak, millet nezdinde çok ciddi güven tesis etmiştir.

Az şey mi bu?

*

Evet, Kılıçdaroğlu bir ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştirdi…

Elbette takdire şayandı!..

Sonra ne oldu?

Sayın Erdoğan’a karşı -ilk kez seçim kazanabilecekken- onu da iyi yönetemeyip, -anketlerde geride görünmesine rağmen- ‘Ben olmalıyım’ diyerek, Cumhurbaşkanı adayı oldu ve Erdoğan karşısında kazanamadı.

O zaman bu durumun üzerinde düşünülmeye değemez mi?

Dokuz kez seçim kaybeden bir lider, görev devir teslimi kendisinin istemesi gerekmez mi?

*

Özel ne yaptı peki?

Partisinin başında genç bir Genel Başkan olarak, partisini Yerel Yönetimler seçiminde birinci parti yapmayı başardı.

Yani AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı geçti.

Ve bugün Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere iki buçuk yıl gibi bir zaman kala anketlerde birinci parti.

Sahi söylüyorum, az şey mi bu?

*

Özgür Özel, Genel Başkan olmasıyla birlikte, kendisini çok büyük sınavların içinde buldu.

Önce Eski Genel Başkan’a karşı sınav verdi…

CHP’nin eski değerli parti yöneticisi, Eski Milletvekili ve Eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’e karşı sınav verdi.

Ve şimdi de İstanbul eski il başkanı ve Eski Milletvekili Berhan Şimşek’e karşı sınav veriyor.

Anlaşılan o ki CHP’liler kendilerini dışarıda konuşturmayı seviyorlar.

“Bilmiyorlar ki partilerine ne kadar zarar veriyorlar” demeyeceğim, çünkü biliyorlar ve belki de zorunlu olarak yapıyorlar.

Niye zorunlu bilemesem de başka türü aklıma gelmiyor.

*

CNN TÜRK’TE Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında Hürriyet Yazarı Sayın Abdulkadir Selvi bile Sayın Şimşek’in doğru yapmadığını yüzüne karşı birkaç kez söyledi.

*

Neyse büyüklerimden, benim için rehber olan:

“Doğru her zaman, her yerde söylenmez.” sözünü duymuştum.

CHP’liler, bu söz üzerinde iyi düşünmeliler derim!