Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün!

Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

31 Mayıs 2024 Cuma günü, Türkiye'de emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullere sahip olan herkes bu vergiyi ödemek zorunda.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 1

Geçen yıl gayrimenkul satın alanlar bu yıl vergilerini ödemekle yükümlüyken, bu yıl satın alınan mülklerin ilk emlak vergisi ödemesi 2025 yılında başlayacak.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 2

Emlak vergisi taksitleri nakit ya da kredi kartı ile ödenebiliyor.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 3

Ödeme kanalları ise oldukça çeşitli. Ödemeler, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 4

Ancak, bazı kişiler emlak vergisinden muaftır.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 5

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler bu vergiden muaf tutuluyor.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 6

Ayrıca, Emlak Vergisi Kanunu'na göre, genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, vakıf, dernek ve sendikalara ait binalar ve yabancı elçilik binaları da emlak vergisinden muaf.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 7

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeye göre, belirtilen muafiyetler, ilgili kanun ve düzenlemelere dayanarak uygulanmaktadır.

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Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün! 8

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili detaylar ve muafiyetlere ilişkin bilgilere belediyelerin resmi internet sitelerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabilir.

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