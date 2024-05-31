Evi arsası olanlar dikkat bugün son gün!

Geçen yıl gayrimenkul satın alanlar bu yıl vergilerini ödemekle yükümlüyken, bu yıl satın alınan mülklerin ilk emlak vergisi ödemesi 2025 yılında başlayacak.
Emlak vergisi taksitleri nakit ya da kredi kartı ile ödenebiliyor.
Ödeme kanalları ise oldukça çeşitli. Ödemeler, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Ancak, bazı kişiler emlak vergisinden muaftır.
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler bu vergiden muaf tutuluyor.
Ayrıca, Emlak Vergisi Kanunu'na göre, genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, vakıf, dernek ve sendikalara ait binalar ve yabancı elçilik binaları da emlak vergisinden muaf.
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeye göre, belirtilen muafiyetler, ilgili kanun ve düzenlemelere dayanarak uygulanmaktadır.
Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili detaylar ve muafiyetlere ilişkin bilgilere belediyelerin resmi internet sitelerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabilir.