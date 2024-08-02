Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek

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Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek

Evi ve arsası olan milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor. Başvurmayan elindekini kaybedecek. İşte ayrıntılar...

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