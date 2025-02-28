Evini kiraya verenler dikkat! Yarın başlıyor! Cezası var

Kira geliri elde edenler için beyan süresi yarın başlıyor. 2024 yılı itibarı ile evi kirada olan ev sahipleri için beyanname verme zorunluluğu bulunmakta.

2024 yılının tamamında kira geliri 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecekler. Mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; birinci taksitin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırladı. Rehbere göre kira gelirinde gelirin tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira çek ile alınmışsa da nakden tahsilat kabul ediliyor. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılıyor.

Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2024 yılında tahsil edilmesi halinde, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınıyor. Rehberde, gelecek yıllara ilişkin tahsilat yöntemi için de, “Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ilgili olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yılları kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır” denildi.

33 BİN LİRALIK İSTİSNA!

1 Mart tarihinde başlayacak olan gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. 2024 yılında elde edilen kira gelirinde istisna sınırı 33 bin lira.

KİMLERİN KİRA GELİRİ BEYANI YAPMASINA GEREK YOK?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde eden ev sahipleri gelirlerini beyan edecekler. Beyan ederken 33 bin liralık istisna kullanılabilecek. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için belirlenen 33 bin liralık istisnadan yararlanılamayacak.

Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor. Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.

Kiracılar, bu yıl da Dijital Vergi Dairesi üzerinden "kira bildirim formu" doldurabilecek.

ZAMANINDA ÖDEME YADA BEYANNAME ŞART!

Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanır. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebilir ve istisna tutarından yararlanılamaz. Ayrıca, gecikme zammı aylık olarak eklenir ve usulsüzlük cezası da getirilebilir. Konutlar için ceza genellikle mülk sahibine uygulanırken, işyerleri için hem mülk sahibine hem de kiracıya cezai uygulama gerçekleştirilebilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Kira Gelir Beyannamesi, Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirli sınırları aşan mesken veya işyerlerinden kira geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan etmek amacıyla doldurdukları resmi bir belgedir. Bu beyanname, kira gelirlerinin vergilendirilmesi sürecinde önemli bir adımdır.