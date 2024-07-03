Evi kirleten eşyalar hangileri? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Evinizi temiz tutmak zor bir iş olabilir, özellikle de sürekli kirleten eşyalarınız varsa.

Evinizi kirleten en yaygın eşyalardan bazılarını ve bunların kirlenmesini nasıl önleyeceğinize dair uzman görüşler incelendi.

Evinizdeki temizliğe ne kadar özen gösterirseniz gösterin, bazı eşyalar farkında olmadan kirliliğe sebep olabilir.

Kirli Eşyalar:

Ayakkabılar: Ayakkabılar, dışarıdan eve getirdiğimiz kir ve bakterilerin ana kaynağıdır. Kiri ve tozu hapseden tabanları ve çamurlu veya ıslak olduğunda zemini kirletebilen ıslak tabanları vardır.

Kirli ayakkabılar

Evcil hayvanlar: Evcil hayvanlarınız varsa, tüyleri, tükürükleri ve idrarları evinizi kirletebilir. Evcil hayvanınızın tüylerini düzenli olarak taramak, evcil hayvanınızın özel bir yatağında uyumasını sağlamak ve evcil hayvanınızın dışarı çıktığında patilerini temizlemek evinizi daha temiz tutmaya yardımcı olabilir.

Kirli evcil hayvanlar

Bitkiler: Bitkiler güzel bir dekorasyon olabilir, ancak aynı zamanda kir de yapabilirler.

Toprakları dökülebilir, yaprakları düşebilir ve sulama yaparken su taşabilir.

Bitkilerinizi temiz bir tepside bulundurmak, yapraklarını düzenli olarak silmek ve sulama yaparken dikkatli olmak evinizi daha temiz tutmaya yardımcı olabilir.

Kirli bitkiler

Halılar: Halılar, kir, toz ve akarlar için mıknatıs görevi görebilir. Halılarınızı düzenli olarak süpürmek ve şampuanlamak evinizi daha temiz tutmaya yardımcı olabilir.

Kirli halılar

Mutfak: Mutfak, dökülen yiyecekler, yağ ve gres gibi birçok kir kaynağına ev sahipliği yapar.

Mutfak tezgahlarınızı düzenli olarak silmek, ocağınızı temiz tutmak ve zeminlerinizi paspaslamak evinizi daha temiz tutmaya yardımcı olabilir.

Bilimsel Araştırmalar ve Uzman Görüşleri:

İç Mimar Selin Mutlu, evdeki bazı eşyaların sağlığımızı tehdit edebileceğini ve düzenli temizlik gerektirdiğini belirtti.

Ayrıca, Çevre Sağlığı Uzmanı Dr. Emre Alkin, evdeki hava kalitesini düşüren faktörler hakkında bilgi verdi.

Temizlik uzmanı Melissa Maker:

"Evinizi temiz tutmanın en iyi yolu, düzenli olarak temizlemektir. Her gün birkaç dakika bile olsa temizlik yapmak, büyük bir temizlik yapmaktan çok daha kolaydır."

Profesyonel organizatör Peter Walsh:

"Evinizi düzenli tutmak, temiz tutmayı kolaylaştırır. Kullanmadığınız eşyaları atın veya bağışlayın ve her şeyin bir yeri olduğundan emin olun."

Mikrobiyolog Dr. Philip Tierno:

"Evinizi temiz tutmanın en önemli yolu, ellerinizi yıkamaktır. Ellerinizi yemek hazırlamadan önce, tuvalete gittikten sonra ve burnunuzu sümkürdükten sonra yıkayın."

• Halılar: Halılar, evin dekorasyonunu tamamlar, ancak toz akarları, hamamböceği alerjenleri, küf ve toz gibi mikropları barındırabilir. Bu mikroplar alerji ve astım gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

• Şömineler ve Fırınlar: Şömineler ve fırınlar, evin içindeki havayı kirletebilir ve solunum sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

• Kişisel Bakım Ürünleri: Vücut kremleri, diş macunları, şampuanlar ve diğer temizlik ürünleri, kimyasal ve koruyuculardan oluşur ve hem evi hem de vücudumuzu etkileyebilir.

• Diş Fırçası: Diş fırçaları, mikropların ve bakterilerin kolayca birikebileceği ürünlerdir ve düzenli olarak değiştirilmeli.

• Klima: Klima, sıcak havalarda serinlik sağlasa da, toz ve bakterilerin üzerine yerleşip havaya yeniden sirküle ettiğinden, düzenli olarak temizlenmesi gerekmekte..

• Havlular: Havlular, mikroplarla ve dışkı bakterileriyle dolu olabilir ve düzenli olarak yıkanmalı.

Öneriler:

• Düzenli Temizlik: Evinizi kirleten eşyaların düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması önemli.

• Doğal Ürünler Kullanın: Mümkün olduğunca kimyasal içermeyen doğal temizlik ve kişisel bakım ürünleri tercih edin.

• Hava Kalitesini İyileştirin: Evin içindeki hava kalitesini artırmak için hava temizleyici cihazlar kullanabilir ve sık sık havalandırma yapabilirsiniz.