Evi yakan adam 2 çocuğunu rehin aldı! 20 saattir elinde bıçakla jandarmaya direniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evi yakan adam 2 çocuğunu rehin aldı! 20 saattir elinde bıçakla jandarmaya direniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evi kundakladığı iddia edilen şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı. 20 saattir ekiplere direnen zanlının saatler öncesi evi benzin dökerek yaktığı görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti.

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Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti. Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 20 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

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