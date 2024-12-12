Evi yanan kadın 5 çocukla sokakta kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katında sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan kadın feryatlar ederek ağladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesinde Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangının ardından kış günü evinden olan İpek Özkurşun, "Sobayı yakayım dedim, evim alev aldı. Dışarıda kaldım, bana ne olursunuz yardımcı olun. Ben 5 çocukla bu havada ne yaparım. Sokakta kaldım. Allah rızası için bana yardım edin. Giyeceğim, yatacağım yer kalmadı" dedi.

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Evinin yanan odasında gözyaşlarına boğulan kadın, "Kızımın bebeği var daha üç günlük" diye feryat etti.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Evi yanan kadın 5 çocukla sokakta kaldı

Evi yanan kadın 5 çocukla sokakta kaldı

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