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Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Fay nedir fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7’lik depremin ardından fay hattı sorgulama ekranı da merak ediliyor. Evinin altında fay hattının geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar arama motorlarında araştırıyor. Peki, Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:59
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Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Fay nedir fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Fay nedir fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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Kahramanmaraş’ta başta olmak üzere pek çok ilde yaşanan sarsıntılar sonrasında vatandaşlar fay hattı sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki, Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

FAY DENİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA fay hattı sorgulama ekranına tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz.

Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

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