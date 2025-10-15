Samsun'un bereketli topraklarında gizlenen karanlık bir sır, jandarma ekiplerinin keskin istihbaratıyla aydınlandı. Çarşamba ilçesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 44 yaşındaki U.S.'nin evi hedef alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri, şafak vakti baskın düzenledi.

Depoda, plastik bidonlara ustalıkla ekilmiş 63 kök skunk bitkisi, adeta bir sera gibi su ve ışıkla besleniyordu. Yanında, paketlenmiş 1 kilo 985 gram kubar esrar, hassas terazi, iki uyuşturucu aparatı ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli U.S., yıllardır bölgede şüpheli hareketleriyle dikkat çekiyordu.

Jandarma kaynakları, istihbaratın yerel ihbarlar ve teknik takip sonucu geldiğini belirtiyor. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu ticareti şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu devam ederken, evdeki diğer odalarda da iz aranıyor. Bu operasyon, Samsun'da artan uyuşturucu ağlarına karşı jandarmanın kararlılığını gösteriyor. Valilik verilerine göre, il genelinde son aylarda 236 kök kenevir ve 6 bin 674 gram esrar imha edildi.



Jandarma, halkı ihbar için 112 hattına yönlendirerek, "Sessiz kalmayın, geleceğimizi koruyun" çağrısı yapıyor.