Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı

ABD, Kansas’ta bir evin arka bahçesinde çocuğa ait kalıntılar bulundu. Yerel bir kadın, kalıntıların küçük kızına ait olduğunu iddia ediyor. Polis, kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kansas’taki yetkililer, bu ayın başlarında bir ruh sağlığı krizine müdahale ederken bir evin arka bahçesinde çocuğa ait kalıntılar bulduklarını açıkladı. Bir kadın, kalıntıların küçük kızına ait olduğuna inanarak polise başvuruda bulundu.

Rose Hill Polis Departmanı memurları, 10 Eylül’de Rose Hill, Kansas’taki bir eve, bir sakinin kendine zarar verme tehdidinde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine müdahale etti. Şef Taylor Parlier, “Bu kişi bir iç odada barikat kurmuştu ve ateşli silah taşıdığına inanılıyordu” dedi. Polis, kişinin üzerinde ateşli silah olmadığını öğrendi ve onu bulduktan sonra yerel bir hastaneye kaldırdı.

Polis açıklamasında, memurların ikamette bulundukları sırada geçmişte işlenmiş bir cinayetten haberdar oldukları belirtildi. Ertesi gün, polis arka bahçede bir çocuğun kalıntılarını buldu. Kalıntıların çürümüş hali, kalıntıların birkaç yıldır orada olduğunu gösteriyordu.

Yerel bir kadın, kalıntıların ikametgahta yaşayan biyolojik çocuklarından birine ait olduğunu iddia ediyor. Şef Parlier, 23 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ölen çocuğun kimliği hakkında herhangi bir teyit olmadığını yineledi. Kadın, kalıntıların küçük kızına ait olduğuna inanıyor ve kimlik tespiti için DNA örneği verdiğini belirtti.

Polis, kalıntıların kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şef Parlier “Bu olayın sorumlularını bulmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Yerel halk, olayın aydınlatılması için yetkililere destek veriyor.

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