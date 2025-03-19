Evin bahçesine devrilen TIR’ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolunda meydana geldi. Ferda Gültaş'ın kontrolünü yitirdiği 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü TIR, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

TIR'daki besi yemleri, kaldırım ve yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ferda Gültaş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR, kaza yerine gelen vinçle kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.