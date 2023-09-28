Evin duvarına çarpan minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de evin duvarına çarparak durabilen minibüste 1'i yaralı 19 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Evin duvarına çarpan minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren 34 GFT 53 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi.

O esnada ezilmekten son anda kurtulan sokak sakinleri neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığını belirlediği minibüste 19 göçmen yakaladı. Kaza nedeniyle yaralı olan göçmenlerden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer 18 göçmen, işlemlerinin yapılması için önce Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne ardından da Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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