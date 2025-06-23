Evin gizli bölmesinden altın fışkırdı

Belçika’nın Assebroek kentinde, yıkımı gerçekleşen bir evde, üç inşaat işçisi bodrumda gizli bir bölme keşfetti. İçinde Güney Afrika Krugerrand altınları ve 50 Belçika ECU’su bulunan çömlek, işçiler 46 yaşındaki F.M., 46 yaşındaki T.D. ve 50 yaşındaki P.K. tarafından ortaya çıkarıldı. Ancak işçiler, altını eski ev sahibine bildirmek yerine kendi aralarında paylaştı.

İddiaya göre F.M., Anvers’te 67 altın parayı satarak 52 bin euro, T.D. ise 30 bin euro kazandı. P.K. ise sadece bir altın aldı. Altınlardan birini alan işçinin komşulara durumu anlatmasıyla, olay 93 yaşındaki eski ev sahibi kadının ailesine ulaştı. Aile, kadının 2018’de evi satmadan önce altınları kasaların ardındaki gizli bölmeye sakladığını, ancak yaşlılık nedeniyle unuttuğunu belirtti.

2020’de aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Brugge Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, işçilerin hırsızlık yaptığını savunarak ceza talep etti. Sanık avukatları ise altınların tesadüfen bulunduğunu, “buluntu mal” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve işçilerin kötü niyet taşımadığını öne sürdü.

Mahkeme, ev sahibinin 240 bin euro tazminat talebini de değerlendiriyor. Olay, Belçika’da büyük yankı uyandırırken, gizli hazinelerin yasal statüsü tartışma konusu oldu. İşçilerin alacağı ceza ve tazminat miktarı, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.