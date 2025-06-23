Evin gizli bölmesinden altın fışkırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evin gizli bölmesinden altın fışkırdı

Belçika’da yıkılan evde altın dolu çömlek bulan üç inşaat işçisi, hırsızlık suçlamasıyla yargılanıyor. 93 yaşındaki ev sahibi, işçilerden 240 bin euro tazminat talep ediyor.

Belçika’nın Assebroek kentinde, yıkımı gerçekleşen bir evde, üç inşaat işçisi bodrumda gizli bir bölme keşfetti. İçinde Güney Afrika Krugerrand altınları ve 50 Belçika ECU’su bulunan çömlek, işçiler 46 yaşındaki F.M., 46 yaşındaki T.D. ve 50 yaşındaki P.K. tarafından ortaya çıkarıldı. Ancak işçiler, altını eski ev sahibine bildirmek yerine kendi aralarında paylaştı.

kk.jpg

İddiaya göre F.M., Anvers’te 67 altın parayı satarak 52 bin euro, T.D. ise 30 bin euro kazandı. P.K. ise sadece bir altın aldı. Altınlardan birini alan işçinin komşulara durumu anlatmasıyla, olay 93 yaşındaki eski ev sahibi kadının ailesine ulaştı. Aile, kadının 2018’de evi satmadan önce altınları kasaların ardındaki gizli bölmeye sakladığını, ancak yaşlılık nedeniyle unuttuğunu belirtti.

ttt.jpg

2020’de aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Brugge Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, işçilerin hırsızlık yaptığını savunarak ceza talep etti. Sanık avukatları ise altınların tesadüfen bulunduğunu, “buluntu mal” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve işçilerin kötü niyet taşımadığını öne sürdü.

Mahkeme, ev sahibinin 240 bin euro tazminat talebini de değerlendiriyor. Olay, Belçika’da büyük yankı uyandırırken, gizli hazinelerin yasal statüsü tartışma konusu oldu. İşçilerin alacağı ceza ve tazminat miktarı, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.

aaau.jpg

Son Haberler
Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı! Gazeteciye her şeyi anlatmış
Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı! Gazeteciye her şeyi anlatmış
Baba oğlu ve gelini ölmüştü: Kan donduran pekmez cinayetinde karar!
Baba oğlu ve gelini ölmüştü: Kan donduran pekmez cinayetinde karar!
Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko finalinde 4. perde!
Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko finalinde 4. perde!
İran, ABD’nin saldırısına nasıl yanıt verecek? Olası senaryolar ortaya çıktı
İran, ABD’nin saldırısına nasıl yanıt verecek? Olası senaryolar ortaya çıktı