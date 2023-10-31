Evin mutfağında çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağında meydana gelen yangın panikletti.

KAYNAK: İHA
Evin mutfağında çıkan yangın panikletti

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2198 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.'ye ait evin mutfağında aspiratör kaynaklı yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda mutfakta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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