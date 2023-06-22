Evin öksüzüdür babalar. -1

Öncelikle bütün babaların babalar gününü tekrar kutluyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Sadece bir günü değil her günü anneler ve babalar günü olarak görmemiz gerektiğinin de altını çizmek istiyorum.

***

Bütün evlatlar ne yaparsa yapsınlar mübarek insanlar olan anne ve babalarının haklarını asla ödeyemezler.

Bazı evlatlar, anne ve babaların kıymetini ancak kaybettikleri zaman anlıyor.

Bunu hepimiz görüyoruz.

Anne ve babalarının yaşarken kıymetini anlayamayanlar, öldükten sonra;

“Mezarlarına gitse ne yazar,

gitmese ne yazar.”

***

Gecikmiş de olsa “Babalar Günü” için yazım aşağıdadır.

Yazımı bütün evlatların okumasını öneririm.

***

Babalar, en kutsal varlıklar olan annelerin gölgesinde kalan gizli kahramanlardır.

Evin öksüzü, en yalnızı, en kimsesizidirler.

Babalar asla zayıf olamaz, hep güçlü olmak zorundadırlar.

Onlar erkektir, ağlayamazlar da.

***

Yaşadığı sıkıntıları belli etmeden “çocuklarının kahramanı olmaktır” baba olmak.

Hep kahraman olmak, kahraman kalmak zorundadırlar.

Sanırsınız ki, onlar et ve kemikten yaratılmamışlar.

Ne sevdiklerini, ne de sevilmek istediklerini gösterebilirler.

Çocuklar “küçükken ayağını, büyüyünce yüreğini” çiğnese de, sahip olduğunun en iyisini çocuklarına veren,

Çocukların bütün sorunlarıyla uğraşan, her hususta çocuklarının kendisinden daha iyi olmasını isteyendir babalar.

***

Evde yokken “varlığı aranan,”

varken de “varlığı ağır gelen,”

hayatlarını ailesine adamış olsalar da,

ne eşine,

ne çocuklarına,

ne kendi ailesine,

ne de eşinin ailesine yaranabilir bir çok baba.

Gençliklerini ve sağlıklarını eşi ve çocukları için feda ederler.

Çocuklarının geleceğini inşa etmek, daha iyi makamlarda olmalarını sağlamak için çalışırlar.

Sahip olduklarının en iyisini, hatta hepsini çocuklarına verirler.

***

Anneler çocuklarını “dokuz ay karınlarında” taşısalar da babalar çocuklarını “ömür boyu akıllarında” taşırlar.

Ailesini mutlu edebilmek için hayatlarını sürekli mücadeleyle geçiren,

çoğu kez evlatları tarafından anlayışsız olmakla suçlanan,

bazen de onlar tarafından azarlanan,

evlatları tarafından bir türlü anlaşılamayandır babalar.

***

Evini geçindirmek için bazen bir kaç işte çalışmak zorunda kalırlar.

Bir taraftan iş yerinde patronundan, amirinden işittiği azarlara, diğer taraftan evlatlarından işittiği azarlara tahammül ederler.

***

“Eve bir şey lazım mı?” diye soran,

giymeyip “giydiren,”

yemeyip “yediren,”

yeni çıkan şeyleri eşine, evlatlarına alırken,

kendisi “eskilerle idare edendir”

babalar.

“Ailesinin kimsesi olurken, kimsesiz olmaktır baba olmak.”

“Evinin direği olurken, direksiz olmaktır baba olmak.”

***

Hep sevilir teyzeler ve dayılar.

Genelde pek bilinmez,

amcalar, hele ki halalar.

Hep arada kalandır babalar.

***

Annelik hep yüceltilir.

Ayıp olmasın diye de yanına babalık eklenir.

Anneler günü her zaman üzerine basa basa kutlanırken,

“babalar günü” şöyle böyle geçiştirilir işte.

***

Düştüğünde çocuk “Anam,anam.” diye ağlar.

Gördünüz mü hiç düştüğünde “babam,babam” diye ağlayan bir çocuk?

Asla.

***

Evet evin en yalnızıdır babalar.

Bu yüzden “en son da babalar duyarlar.”

Ailede yaşanan bazı hususlar ya gizlenir, ya da babaya olduğu şekilde anlatılmaz.

Çoğu kez evdekiler, bazı konuları baba ile paylaşma gereğini dahi duymazlar.

***

Babanın ailede en fazla sevdiğidir eşi.

Tabi ki çocuklarını da çok sevendir baba olan kişi.

Babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik mi;

“Onların annelerini sevmektir.”

***

Bir konuda çocuklar haksız olsa bile analar,

babaya karşı hep çocuklarını savunurlar.

Çocuklarının yanlış kararlarında dahi,

çocuklarının yanında yer alır, babayı hep yalnız bırakırlar.

***

Biraz gezmeye çıksa “sorumsuz,”

evde kalsa “tembel veya fazlalık,”

hata yapan evladına kızınca “vahşi baba,”

kızmazsa “boş verici, ilgisiz,”

karısının çalışmasına izin vermezse “geri kafalı,”

izin verse “karısının parasına tamah eden,”

annesinin sözünü dinlerse “anne kuzusu ve suçlu,”

karısının sözünü dinlerse “yine suçlu, yine suçludur” babalar.

Kısacası ne İsa’ya, ne de Musa’ya yaranırlar.

***

Babanın iyi bir işi olması gerekir.

Bir de az kazanıyor mu, yandı demektir.

İşte o zaman eşinin, çocuklarının dırdırlarından kurtaramazlar kendilerini.

Biraz amiyane olacak ama;

“Evin eşeği mi olması gerekir?”

***

İşsiz olabilir anne ya da çocuklar.

işsiz olamaz, her şartta çalışmalıdır babalar.

Ama tersi durumda erkekten bile saymazlar o babayı,

çekse de işinde her sıkıntıyı,

eve geldiklerinde eşlerinin dırdırından kurtulamaz babalar.

***

“Ayşe hanımın, Hale hanımın beyi eşine, şunları almış.”

“Bilmem şu lüks yerlere her hafta yemeğe gidiyorlarmış.”

şeklinde ifadelerin ardı arkası kesilmezken

söyleyiniz ne yapsın o babalar?

Dünyada her baba varlıklı olmuyorki.

Hangi baba ailesine en iyi imkanı sunmak istemez?

***

Çocukların da dillerinde yukarıdaki benzer ifadeler.

Bitmez tükenmez olan bir yığın istekler.

“Ey hanım, ey yavrum ben memurum, emekliyim.” dese de baba,

hallerine şükretmez evdeki birçok eş ve evlat.

***

“İmkanımız bu kadar.” dese de baba,

bakışlar bir anda sertleşir o babaya.

Yaranamaz babalar bir türlü.

Ağızıyla kuş tutsa da.

***

Babalar hep içlerine atar.

Ağlamak istediklerinde bile babalar,

bazen bir köşeye çekilip yalnız ağlarlar.

Çoğu kez dudakları titrer, dalar, susup kalırlar.

Bardak bile sürahiye;

“Ben olmasam içini kime dökerdin?”

derken,

Birçok baba doğru dürüst içini dökecek birisini dahi bulamaz.

Devam edecek.