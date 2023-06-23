Evin öksüzüdür babalar -2

Nerede kalmıştık?

Her sıkışıldığında ilk aranan kişidir.

Olaylara duygusallıkla değil “mantıkla” yaklaşan kişidir.

Bir baba yüz öğretmene bedeldir ve çınar gibidir.

Meyvesi olmasa bile gölgesi yeten,

evlatlarının arkasında dağ gibi yükselendir.

Gökteki ayı istese çocukları, gücü yetse güneşi getirmeye yeltenendir.

***

Kız çocukları için “baba” kelimesinde çok özel bir anlam vardır.

Baba, bir kızın sevdiği ilk adamdır.

Bundan sonra tanıyacağı tüm erkekleri,

babalarının özellikleriyle karşılaştırandır.

***

Kızının ilk aşkı olsa da babası,

gönlü başka gençlere kayar büyüyünce yaşı.

Yıllarca gözünden bile koruduğu kızını,

adamın birinin gelip elinden alması ise en acısı.

***

Kızlar belki eşlerinin kraliçesi olmayabilirler.

Fakat her kız, yaşı kaç olursa olsun babalarının “prensesi” dirler.

***

Oğula gelince; “Hiç sorma.”

Babası ile aralarında vardır devamlı bir çatışma.

Özgürlüğünü elde etmeye çalışan oğul,

evlendiğinde eşinin yanında; “Süt dökmüş kedi gibidir.” unutma.

***

Sahip olduğunun en iyisini hatta hepsini veren babanın, topladığını saçar evlatlar.

Babalarına karşı “insafsız alacaklıdan” bile farksız olurlar.

Bir baba 10 evlada bakar ama,

10 evlat bir babaya bakamaz.

***

Küçükken ayağını çiğneyen çocuklarının, büyüyünce yüreğini çiğnemelerine de tahammül eder babalar.

Bazı evlatlar babasının kıymetini bilmezler.

Ama babalarını kaybettiklerinde, artık kıymetini bilecekleri bir baba bulamayacaklardır.

Evlat sahibi olduklarında ise babaya karşı yaptıkları hatalar film şeridi gibi geçer gözlerinin önünden.

***

“Seni çok özlüyorum babam.” da deseniz,

“Ne olur bu gece rüyama gel, saçlarımı okşa.” da deseniz,

“Sevgine öyle muhtacım ki.” diye de seslenseniz,

O baba bir daha yoktur artık.

Sen yaşarken değerini bilmediysen;

“Öldükten sonra bilsen ne olur, bilmesen ne olur.”

***

Babanın duasının, hiç bir engelle karşılaşmadan Allah’ın huzuruna çıkacağını hiç bir evlat unutmamalıdır.

Babasının duasını alamayan evlatlar asla iflah olmazlar.

***

Varsın kalmasın babandan bir ev yada villa.

Bırak olmasın fazlasıyla para ya da bir araba.

Mutlu etmez mi sizi,

Baba getiriyorsa evinize “helal” bir lokma.

***

Biliniz ki;

Dünyada yaşayan bir baban, bir annen varsa,

bayramdan bayrama da olsa gidip elini öpebiliyorsan,

bu hayatta çok şeyin var demektir.

***

Evlatlar ne kadar büyüselerde,

ne kadar babalarına terslikler de yapsalar

baba gözünde her zaman küçücüktürler.

Ölünceye kadar duaları, maddi ve manevi desteği yine evlatlarının üzerinde olacaktır.

***

Baba “Diyar” dır.

Baba “Ocak” tır.

Baba “Yâr” dır.

Baba kendi mutluluğundan çok “çocuklarının mutluluğuyla mutlu olandır.”

“Kapıdır.”

Sırtınızı dayadığınız “dağdır.”

Darda kaldığında yüz sürebileceğin bir “eşik,”

Sevincine, dertlerine “ortak,”

Kah gülen, kah kızan,

Kimi zaman kaşları çatık olsa da “yüreği eşi ve evlatları için çarpandır.”

Gözyaşlarınızı omuzunda dindirebileceğin,

Dizine başını huzurla koyabileceğin güvenilir bir “limandır” baba.

***

“Babanın kıymetini bilemezsen eyy evlat,

gün gelir elini değil toprağını öpersin.”

bu da olsun sana bir nasihat.

Bilinmelidir ki;

“Bugüne kadar üretilen hiç bir navigasyon cihazı, bir babanın evlatlarına gösterdiği kadar doğru yolu göstermeyi becerememiştir.”

***

Evlatlar, ömürlerinin en güzel çağının anne ve babalarıyla olan dönemlerinin olduğunu unutmamalıdır.

Babalar soğuk görünür ama,

sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

“Anne ve babasına hayrı olmayan bir evladın, hiç kimseye hayrı olmaz.”

***

Evet;

Zordur baba olmak.

Selam olsun “en ağır yükü taşıyan” babalara.

Selam olsun “ailesi için bütün fedakarlıklara katlanan” babalara.

Selam olsun “çalıp çırpmayan, evine helal lokma götüren,” babalara.

Selam olsun “ailesine gölgesi bile yeten” tüm babalara.

Bütün babalara şükranlarımı sunuyorum. Sizler büyük insanlarsınız.